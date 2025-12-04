Фото: АО "Москва Медиа"

Телеканал Москва 24 стал победителем XIII премии имени Владимира Зворыкина за достижения в области развития телевидения. Церемония награждения прошла 4 декабря в рамках Международного конгресса Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ).

Телеканал был признан лучшим в номинации "За лучший системный проект на региональном телевидении". Награда была присуждена за первую в мире виртуальную студию.

Проект реализовали на базе программного обеспечения Carrot Broadcast с глубокой интеграцией Unreal Engine, DMX-управления светом и показом реальных городских видеопотоков. Специалисты разработали технологическое решение, которого раньше не было в эфирном телевидении, – синхронизацию студии с реальной погодой.

В прямом эфире движок Unreal динамически подстраивает изображение неба, освещение и атмосферные эффекты под фактический прогноз погоды. Визуально студия будто расположена на высоте километра над землей.

"Мы подумали, что может быть красивее, чем наш город на фоне облаков? И на телеканале Москва 24 на технологии Carrot Broadcast запустили павильон, о котором я давно мечтал, – это студия, синхронизированная с прогнозом погоды. Потому что погода – это то немногое, что объединяет таких разных москвичей", – пошутил главный продюсер АО "Москва Медиа" Дмитрий Грачев и поблагодарил профессиональное сообщество за высокую оценку проекта.

Ранее телеканал Москва 24 стал призером 13-й премии "Медиабренд-2025" в номинации "Лучшее графическое оформление регионального телеканала". Кроме того, за проект "Сити" канал получил награду "Лучший проморолик программы". Всего в финале конкурса участвовали порядка 280 проектов от 56 компаний.