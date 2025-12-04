Форма поиска по сайту

04 декабря, 12:21

Общество

Телеканал Москва 24 стал победителем XIII премии имени Владимира Зворыкина

Фото: АО "Москва Медиа"

Телеканал Москва 24 стал победителем XIII премии имени Владимира Зворыкина за достижения в области развития телевидения. Церемония награждения прошла 4 декабря в рамках Международного конгресса Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ).

Телеканал был признан лучшим в номинации "За лучший системный проект на региональном телевидении". Награда была присуждена за первую в мире виртуальную студию.

Проект реализовали на базе программного обеспечения Carrot Broadcast с глубокой интеграцией Unreal Engine, DMX-управления светом и показом реальных городских видеопотоков. Специалисты разработали технологическое решение, которого раньше не было в эфирном телевидении, – синхронизацию студии с реальной погодой.

В прямом эфире движок Unreal динамически подстраивает изображение неба, освещение и атмосферные эффекты под фактический прогноз погоды. Визуально студия будто расположена на высоте километра над землей.

"Мы подумали, что может быть красивее, чем наш город на фоне облаков? И на телеканале Москва 24 на технологии Carrot Broadcast запустили павильон, о котором я давно мечтал, – это студия, синхронизированная с прогнозом погоды. Потому что погода – это то немногое, что объединяет таких разных москвичей", – пошутил главный продюсер АО "Москва Медиа" Дмитрий Грачев и поблагодарил профессиональное сообщество за высокую оценку проекта.

Ранее телеканал Москва 24 стал призером 13-й премии "Медиабренд-2025" в номинации "Лучшее графическое оформление регионального телеканала". Кроме того, за проект "Сити" канал получил награду "Лучший проморолик программы". Всего в финале конкурса участвовали порядка 280 проектов от 56 компаний.

Читайте также


общество

Главное

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

Где в Москве отправить письмо Деду Морозу?

Нужно положить послание в специальный почтовый ящик, а найти его можно в парках

Самые большие расположены в парке Олимпийской Деревни, Измайловском парке и ландшафтном парке "Митино"

Читать
закрыть

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

Читать
закрыть

