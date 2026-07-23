Сель сошел на трассу Ялта – Севастополь из-за ливня

Фото: телеграм-канал "Mash на волне"

В районе поселка Симеиз на трассе Ялта – Севастополь из-за ливня сошел сель. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Дорожные службы уже принимают меры по расчистке грязевых масс и восстановлению движения. Для ликвидации последствий на место направлена аэромобильная группировка МЧС и ГКУ РК "Крым-спас".

Кроме того, из-за сильного ливня произошли подтопления в частных и многоквартирных домах. В поселке Симеиз, в частности, вода залила 4 частных домовладения. Еще один частный дом подтопило в Ялте. Кроме того, в многоквартирном доме в Ялте оказался затоплен цокольный этаж. В санатории "Симеиз" вода проникла на первый этаж здания.

Специалисты территориальной подсистемы РСЧС продолжают мониторинг обстановки. Работает оперативный штаб, координирующий действия аварийных служб.

Ранее 7 человек погибли и еще 2 пострадали в результате схода селя после проливных дождей на юге Киргизии. Инцидент произошел на автодороге Ош – Алай, где селевым потоком унесло легковой автомобиль.

Спасатели провели поисково-спасательные работы, в результате среди находившихся в машине граждан были обнаружены тела 6 человек, еще 2 человека доставили в больницу. После дополнительного осмотра территории было найдено еще 1 тело.