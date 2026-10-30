Врач призвал не доверять ИИ при лечении гриппа и ОРВИ

При симптомах гриппа или ОРВИ следует обращаться к врачу, а не полагаться на рекомендации искусственного интеллекта. Об этом предупредил врач, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По его словам, ИИ может предложить неэффективное лечение, из-за чего человек потеряет время. Если в течение суток не удалось справиться с симптомами или самочувствие ухудшилось, необходимо обратиться к специалисту.

Медики также напоминают, что лучшая защита от гриппа и его тяжелых последствий – вакцинация. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.