У 10% участников "Московского чекапа" биологический возраст превысил паспортный

У 10% участников "Московского чекапа" биологический возраст оказался выше паспортного. Программа оценивает несколько аспектов старения и позволяет вовремя заметить тонкие сдвиги, чтобы скорректировать обмен веществ до того, как они перерастут в хронические патологии.

Врач клинической лабораторной диагностики Александр Карасев отметил, что в преждевременном старении генетика занимает лишь 10–15%, а более 50% зависит от образа жизни. Главные проблемы крупных городов – обилие вредных привычек и сидячий образ жизни.

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