Возраст участников "Московского чекапа" превысил паспортный минимум на 5 лет и более

Каждый десятый участник столичного "Московского чекапа" столкнулся с неожиданным фактом: их биологический возраст превысил паспортный минимум на 5 лет и более.

При этом у остальных 90% показатели в абсолютной норме. Программа эффективно выявляет скрытые воспаления, сбои обмена веществ или проблемы с сердцем еще до появления симптомов.

Проверить здоровье может любой совершеннолетний москвич – достаточно заполнить короткую анкету в приложении "ЕМИАС.ИНФО", после чего система формирует персональный маршрут по городской поликлинике.

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