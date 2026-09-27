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27 сентября, 08:15

Город

Возраст участников "Московского чекапа" превысил паспортный минимум на 5 лет и более

Возраст участников "Московского чекапа" превысил паспортный минимум на 5 лет и более

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Каждый десятый участник столичного "Московского чекапа" столкнулся с неожиданным фактом: их биологический возраст превысил паспортный минимум на 5 лет и более.

При этом у остальных 90% показатели в абсолютной норме. Программа эффективно выявляет скрытые воспаления, сбои обмена веществ или проблемы с сердцем еще до появления симптомов.

Проверить здоровье может любой совершеннолетний москвич – достаточно заполнить короткую анкету в приложении "ЕМИАС.ИНФО", после чего система формирует персональный маршрут по городской поликлинике.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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