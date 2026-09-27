27 сентября, 08:15Город
Возраст участников "Московского чекапа" превысил паспортный минимум на 5 лет и более
Каждый десятый участник столичного "Московского чекапа" столкнулся с неожиданным фактом: их биологический возраст превысил паспортный минимум на 5 лет и более.
При этом у остальных 90% показатели в абсолютной норме. Программа эффективно выявляет скрытые воспаления, сбои обмена веществ или проблемы с сердцем еще до появления симптомов.
Проверить здоровье может любой совершеннолетний москвич – достаточно заполнить короткую анкету в приложении "ЕМИАС.ИНФО", после чего система формирует персональный маршрут по городской поликлинике.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.