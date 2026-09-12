"Качество жизни": врач рассказала, как изменились московские больницы

Что такое исцеляющая среда и почему она важна для пациента? Может ли комфортная больница снижать тревогу перед лечением?

Как психологическое состояние пациента влияет на восстановление? Как в такой среде чувствуют себя сами врачи? Где они отдыхают между сменами, как справляются со стрессом?

На эти и другие вопросы в программе "Качество жизни" ответила заместитель гланого врача по ургентной помощи в ГКБ № 15 имени О. М. Филатова Пиксина Галина.