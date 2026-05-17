17 мая, 15:54

Происшествия

Уровень радиации на АЭС "Барака" в ОАЭ находится в норме после атаки БПЛА

Фото: AP/WAM/Emirates Nuclear Energy Corporation/Arun Girija

Уровень радиации на АЭС "Барака" в ОАЭ остается в норме после атаки БПЛА. Об этом Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило в соцсети Х.

Там уточнили, что информация о пострадавших не поступала. Энергоснабжение третьего энергоблока станции обеспечивают аварийные дизель-генераторы.

МАГАТЭ продолжает внимательно следить за ситуацией и находится в постоянном контакте с властями ОАЭ. Агентство также готово оказать помощь в случае необходимости.

В свою очередь, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил серьезную озабоченность из-за инцидента и заявил о недопустимости подобной активности, угрожающей ядерной безопасности. Он призвал к максимальной военной сдержанности около любых атомных электростанций.

Пожар в районе АЭС "Барака" в ОАЭ вспыхнул 17 мая в результате атаки БПЛА. Огонь возник в электрогенераторе за пределами внутреннего периметра станции.

Угрозы радиационной безопасности нет. Федеральное управление по ядерному регулированию (FANR) подтвердило, что возгорание не повлияло на безопасность электростанции.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов Вашингтона и Тель-Авива по Тегерану в конце февраля. После этого Иран ударил по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

