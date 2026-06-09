Более 122 тыс выпускников напишут ОГЭ по русскому языку 9 июня в Москве

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Основной государственный экзамен (ОГЭ) по русскому языку во вторник, 9 июня, напишут свыше 122 тысяч столичных выпускников 9-х классов. Об этом сообщила пресс-служба департамента образования и науки.

Ведомство напомнило, что русский язык является обязательным предметом для сдачи. Длительность экзамена составляет 3 часа 55 минут. Он состоит из 11 тестовых заданий, сочинения и изложения. При этом учащиеся могут пользоваться словарями, которые им предоставят организаторы.

Всего в городе открыто более 600 пунктов для проведения ОГЭ. Результаты школьники смогут узнать не позднее 17 июня в личном кабинете на портале mos.ru или в школе.

Основной период ОГЭ стартовал в Москве 2 июня. Тогда учащиеся написали обязательный экзамен по математике. Наиболее популярными предметами по выбору стали информатика, физика и биология.

