Daily Front Row: Анна Винтур решила покинуть пост главреда американского Vogue

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Главный редактор американского Vogue Анна Винтур решила уйти со своего поста спустя 37 лет работы на должности. Об этом сообщает Daily Front Row.

При этом журналистка продолжит работать на посту глобального директора по контенту Condé Nast и глобального редакционного директора Vogue.

По данным WWD, она ищет нового руководителя отдела редакционного контента американского Vogue, но издание не указало на ее планы покинуть пост.

Кроме того, Винтур была главным редактором британского Vogue с 1985 по 1987 год.

Ранее итальянский модельер Донателла Версаче покинула пост креативного директора Versace и заняла должность главного посла бренда. Новым креативным директором стал Дарио Витале. Ранее он работал в бренде Miu Miu, где был директором по дизайну и имиджу.

Позднее стало известно, что Prada приобретет бренд Versace у Capri Holdings за 1,375 миллиарда долларов. Полученные от продажи средства будут направлены на развитие бренда Michael Kors, погашение долгов и выкуп собственных акций.

