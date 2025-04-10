Prada приобретет бренд Versace за $1,4 млрд

Фото: 123RF/agcreativelab

Prada приобретет бренд Versace у Capri Holdings за 1,375 миллиарда долларов. Информация об этом была официально анонсирована в пресс-релизе американского холдинга.

Окончательное соглашение о продаже подписано, а завершение сделки ожидается во второй половине 2025 года после одобрения регулирующих органов. Capri Holdings владела итальянским модным домом с 2018 года.

Полученные от продажи средства Capri Holdings направит на развитие бренда Michael Kors, погашение долгов и выкуп собственных акций.

Ранее сообщалось, что Донателла Версаче переходит с должности креативного директора на позицию главного посла бренда. Ее преемником назначен Дарио Витале, до этого занимавший пост директора по дизайну и имиджу в Miu Miu.