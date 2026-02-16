Deadline: Дрю Бэрримор примет участие в перезапуске "Ангелов Чарли"

В Голливуде анонсировали производство нового фильма "Ангелы Чарли", сообщили зарубежные СМИ. В культовой картине 2000 года снялись Кэмерон Диас, Люси Лью и Дрю Бэрримор. Последняя примет участие в перезапуске проекта в качестве продюсера. Другие подробности грядущей новинки – в материале Москвы 24.

Работа начата

Фото: legion-media.com/Moviestore Collection Ltd

Студия Sony Pictures начала работу над новым фильмом "Ангелы Чарли", сообщило издание Deadline. По данным СМИ, сценарий доверили написать Питу Чиарелли, автору "Предложения" и "Иллюзии обмана 2".

При этом сюжет и детали каста пока держатся в секрете, однако известно, что над перезапуском кинокартины будет работать исполнительница одной из главных ролей в оригинальном фильме Дрю Бэрримор. По информации журналистов, она будет продюсером, а за производство новой ленты будет отвечать ее собственная кинокомпания Flower Films.

Дата выхода картины пока также неизвестна.

Студия Sony Pictures уже пыталась перезапустить культовую франшизу – новые "Ангелы Чарли" вышли в 2019 году. Исполнительным продюсером ленты также была Бэрримор, режиссером выступила Элизабет Бэнкс, а главные роли исполнили Кристен Стюарт, Элла Балинска и Наоми Скотт. Однако фильм был принят критиками и зрителями сдержанно и собрал в прокате гораздо меньше, чем ожидалось: чуть более 73 миллионов долларов при бюджете в 48 миллионов.

Элизабет Бэнкс в интервью выразила мнение, что в провале фильма виноваты царящие в обществе "мужские стереотипы", а также мужчины-зрители, которые не хотят смотреть боевики, где играют женщины.

"Слушайте, люди должны покупать билеты и на этот фильм тоже. Он должен сделать кассу. А если нет – это только утвердит в Голливуде стереотип о том, что мужчины не ходят на боевики с женщинами", – заявила тогда режиссер.

В свою очередь, исполнительница одной из главных ролей Кристен Стюарт сказала журналистам, что не расстроена из-за скромных показателей проекта.

"Думаю, если бы я снялась в плохом фильме, которым бы я не гордилась, и его посмотрело множество людей, я была бы раздавлена. К счастью, я не расстроилась, потому я горжусь этим фильмом", – добавила Стюарт.

Актриса также отметила, что огорчена лишь тем, что из-за не вполне удачных сборов не удастся снять продолжение ленты.

Непревзойденный оригинал

Фото: кадр из фильма "Ангелы Чарли"; режиссер – МакДжи; производство – Columbia Pictures Corporation

"Ангелы Чарли" – комедийный боевик про трех девушек-детективов, которые работали на таинственного миллионера по имени Чарли. Одноименный серил выходил на ТВ с 1976 по 1981 год и, по данным СМИ, стал одним из самых успешных в 1970-х. Главные роли в нем исполнили актрисы Фэрра Фосетт, Жаклин Смит и Кейт Джексон.

В 2000-м вышел фильм, который стал полнометражной адаптацией сериала. Трио Кэмерон Диас, Дрю Бэрримор и Люси Лью покорило зрителей – картина с успехом прошла в кинотеатрах: при бюджете в 93 миллиона долларов она собрала в мировом прокате более 264 миллионов.

Спустя три года был снят сиквел "Ангелы Чарли: Только вперед" с тем же звездным трио. Фильм собрал в прокате свыше 259 миллионов долларов при затратах на съемки в 120 миллионов.

В свою очередь, в 2011 году на телеканале ABC состоялась премьера ремейка телесериала 1976 года, которая была приурочена к 35-летию дебюта оригинала. Главные роли исполнили Энни Айлонзех, Минка Келли и Рэйчел Тейлор, а к написанию сценария был привлечен творческий тандем Альфреда Гофа и Майлза Миллара, известный по проектам "Тайны Смолвиля" и "Уэнсдей". Однако шоу получило резко негативные отзывы от критиков и зрителей и было закрыто после выхода всего четырех эпизодов.