Звезда "Грязных танцев" Дженнифер Грей вернется к своей роли спустя почти 40 лет

Съемки продолжения легендарного фильма "Грязные танцы" начнутся в этом году, сообщили западные СМИ. К своей роли вернется Дженнифер Грей. Подробности экранизации – в материале Москвы 24.

"Наследие оригинального фильма"

Фото: кадр из фильма "Грязные танцы"; режиссер – Эмиль Ардолино; производство – Great American Films Limited Partnership

Создатели продолжения фильма "Грязные танцы" 1987 года с Патриком Суэйзи и Дженнифер Грей в главных ролях планируют приступить к съемкам уже в этом году, сообщило издание Independent. Хотя сиквел был анонсирован еще в 2022-м, работа так и не была начата.

Производством займется студия Lionsgate. К официальному заявлению кинокомпании присоединилась и сама Грей, сообщив, что вернется к роли Фрэнсис Хаусман по прозвищу Бэби. Кроме того, 65-летняя актриса выступит в качестве исполнительного продюсера. Она добавила, что много времени ушло на то, чтобы собрать профессиональную команду.



Дженнифер Грей актриса Роль Бэби заняла значимое место в моем сердце и потребовалось время, чтобы собрать тех людей, которым, как мне казалось, можно было бы доверить продолжить наследие оригинального фильма. И я рада сообщить, что ожидание скоро закончится.

Детали сюжета пока держатся в секрете. Известно, что сценаристом выступит Ким Розенсток, известная по телесериалам "Новенькая", "Убийства в одном здании" и "Умираю, как хочу секса".

"Звездный час" Патрика Суэйзи

Сюжет оригинального фильма 1987 года был построен на знакомстве парня и девушки из разных социальных слоев. Бэби в исполнении Дженнифер Грей – из обеспеченной семьи, она приехала вместе с родителями и сестрой на отдых в пансионат. Там она встретила профессионального танцора Джонни Кастла, который зарабатывал на жизнь парными выступлениями перед богатыми постояльцами. В один из дней его партнерша не смогла выступать по состоянию здоровья, и Бэби вызвалась заменить ее. Во время изнурительных совместных тренировок между ними зародились чувства.

Мелодрама имела большой успех в прокате, собрав более 170 миллионов долларов в год выхода при бюджете всего в 6 миллионов. Саундтрек к романтическому фильму (I've Had) The Time of My Life, исполненный певцом Биллом Медли и его коллегой Дженнифер Уорнс, получил премию "Оскар" и "Золотой глобус" в номинации "Лучшая песня", а также "Грэмми" за лучший дуэт.

По мотивам фильма была поставлена театральная версия, а в 2004 году был снят приквел "Грязные танцы: Гаванские ночи". По сути, новая лента воспроизвела сюжет оригинального фильма, только место действия было перенесено из США на Кубу. Патрик Суэйзи снялся в картине в эпизодической роли учителя танцев.

Фильм 1987 года стал поворотным в карьере актера: именно благодаря "Грязным танцам" Суэйзи получил всемирную известность и номинацию на "Золотой глобус". Помимо этого, в картине он дебютировал в качестве певца, исполнив трек She's Like the Wind.

Годы после "Грязных танцев" стали пиком его карьеры. Патрик снялся в таких успешных лентах, как "Дом у дороги" (1989), "Привидение" (1990) с Деми Мур и "На гребне волны" (1991), где его партнером стал Киану Ривз.

В начале 2008 года Суэйзи диагностировали четвертую стадию рака поджелудочной железы. Несмотря на болезнь, он продолжал работать и даже успел выпустить мемуары The Time of My Life. Актер умер в сентябре 2009 года в возрасте 57 лет.

Смертельное ДТП, пластика и второстепенные роли

Фото: кадр из фильма "Грязные танцы"; режиссер – Эмиль Ардолино; производство – Great American Films Limited Partnership

"Грязные танцы" стали звездным часом и для Дженнифер Грей. Она получила номинацию на "Золотой глобус", однако после яркого старта актриса оказалась участницей смертельного ДТП, которое произошло всего за несколько дней до премьеры фильма с Патриком Суэйзи.

В то время у актрисы был роман со звездой Голливуда и нынешним супругом Сары Джессики Паркер Мэттью Бродериком. Пара отдыхала в Северной Ирландии и попала в ДТП. По данным СМИ, Бродерик выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем в котором ехали две женщины – мать и дочь. Обе погибли, Мэттью получил травмы, а Дженнифер повредила связки шеи, из-за чего она впоследствии перенесла операцию на позвоночнике (ей была вставлена титановая пластина).

Трагедия получила огласку, актеру грозил реальный срок, но в итоге он отделался штрафом. Родственники погибших негодовали и назвали происходящее "пародией на правосудие".

"Я стала любимицей Америки в течение 5 дней после аварии. Сочетание этой глубокой скорби, вины выжившего и того, что тебя потом прославляли везде, просто не вязалось. Было неприятно быть на слуху", – говорила Дженнифер журналистам.

Вскоре после трагедии завершился и роман актеров. Спустя пару лет Грей сыграла в фильме-мюзикле "Ищейки с Бродвея", где ее партнершей была Мадонна. Однако фильм был номинирован на антинаграду "Золотая малина". Далее последовала ринопластика: впоследствии Дженнифер призналась в интервью, что решение было ошибкой.





Дженнифер Грей актриса Я зашла в операционную знаменитостью, а вышла никем. Было такое ощущение, как будто я прошла через программу по защите свидетелей или же стала невидимой.

В итоге количество предложений от режиссеров резко сократилось, и Грей пришлось довольствоваться второстепенными ролями. Однако в 2024-м о Дженнифер заговорили вновь в связи с ее возвращением на большой экран: актриса снялась в драме Джесси Айзенберга "Настоящая боль" вместе с ним и Кираном Калкиным.