Politico: игнорирование Трампом руководства ЕС стало "холодным душем" для еврочиновников

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Стремление американского президента Дональда Трампа вести переговоры напрямую с главами стран ЕС и нежелание его администрации общаться с представителями органов сообщества в Брюсселе стало "холодным душем" для еврочиновников, пребывающих в растерянности. Об этом сообщает газета Politico.

По информации издания, на инаугурацию Трампа 20 января не был приглашен ни один высокопоставленный руководитель органов Евросоюза. Письмо главы евродипломатии Каи Коллас госсекретарю США Марку Рубио с приглашением поучаствовать во встрече глав МИД стран сообщества 27 января осталось без ответа с американской стороны, что тоже "стало тревожным сигналом" для Брюсселя. При этом Рубио уже провел напрямую несколько переговоров с министрами иностранных дел Польши, Италии, Латвии и Литвы, а Трамп обсудил вопросы двухсторонних отношений с датским премьером Метте Фредериксен.

Обозреватели газеты считают, что такое поведение новых американских властей знаменует собой радикальный сдвиг от "дружеских отношений, которые были у председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен с администрацией экс-главы Штатов Джо Байдена" к отсутствию интереса Вашингтона к взаимодействию с Брюсселем при Трампе.

По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, все продвигаемые прошлой администрацией США ценности "улетели в корзину" с приходом Трампа. Это не только про количество гендеров, но и про отношение к сути человека, уточнила она. Новая власть, сказала дипломат, "обнулила" все должности, связанные с продвижением американской повестки.