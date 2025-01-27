Учения по применению ядерного оружия пройдут в Нью-Йорке

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В Нью-Йорке начались учения по применению ядерного оружия. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на пресс-службу Федерального бюро расследований (ФБР), которая опубликовала на своем сайте соответствующее предупреждение для жителей штата.

Учения состоятся в период с 26 по 31 января в окрестностях Скенектади и близлежащих округах Олбани, Саратога и Скенектади. При этом в ведомстве уточнили, что эти мероприятия не представляют никакой угрозы для местных жителей. ФБР призвала граждан не бояться из-за присутствия военных в соответствующем снаряжении.

В учениях будут задействованы самолеты федеральной, государственной и местной полиции.

"Учения предоставляют участвующим организациям возможность отработать и повысить оперативную готовность к реагированию в случае ядерного инцидента в США или за рубежом", – объяснили в ведомстве.

В конце октября 2024 года Владимир Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. Российские силы отработали массированный ядерный удар в ответ на удар противника. О ходе тренировки Путину доложил министр обороны Андрей Белоусов.

