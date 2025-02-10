Рябков заявил, что США подрывают режим нераспространения ядерного оружия

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Политика США подрывает режим нераспространения ядерного оружия, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Об этом сообщает ТАСС.

Он считает, что контроль над ядерным оружием ослабевает из-за привлечения стран НАТО и союзников Штатов к совместным ядерным миссиям, а также задачам ядерного планирования.

"С другой стороны, эти же страны используют Договор о нераспространении ядерного оружия и, в частности, его обзорный процесс для решения политических задач, не имеющих ни малейшего отношения к ядерному нераспространению", – отметил Рябков.

Также он отметил, что страны Запада стремятся использовать Договор о нераспространении ядерного оружия как средство давления на государства, которые им не нравятся.

В то же время ситуация вокруг Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) в настоящий момент "не выглядит многообещающе", подчеркнул замглавы ведомства. Срок договора истекает в 2026 году.

Между тем власти США серьезно обеспокоены возможностью применения РФ ядерного оружия, заявил на тот момент госсекретарь Штатов Энтони Блинкен. По его словам, даже если вероятность такого сценария выросла всего с 5 до 15%, то это все равно крайне серьезно. Блинкен считает, что Китай мог бы сыграть роль сдерживающего фактора в этом вопросе.