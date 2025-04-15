15 апреля, 23:32Политика
США планируют поставлять Марокко ракеты Stinger
Фото: depositphotos/teamtime
Госдепартамент Соединенных Штатов 15 апреля одобрил потенциальную продажу правительству Марокко ракет для ПЗРК Stinger, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пентагона.
Речь идет о ракетах FIM-92K Stinger Block I и соответствующем оборудовании на предполагаемую стоимость 825 миллионов долларов.
Кроме того, Госдеп одобрил продажу учебных вертолетов TH-73A Thrasher Филиппинам на 120 миллионов долларов.
Ранее сообщалось о планах президента США Дональда Трампа ускорить поставки оружия Тайваню. У стран был ряд невыполненных контрактов на сумму более 20 миллиардов долларов. В январе власти Тайваня заплатили эти средства американской стороне.