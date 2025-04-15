США планируют поставлять Марокко ракеты Stinger

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Госдепартамент Соединенных Штатов 15 апреля одобрил потенциальную продажу правительству Марокко ракет для ПЗРК Stinger, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Речь идет о ракетах FIM-92K Stinger Block I и соответствующем оборудовании на предполагаемую стоимость 825 миллионов долларов.

Кроме того, Госдеп одобрил продажу учебных вертолетов TH-73A Thrasher Филиппинам на 120 миллионов долларов.

Ранее сообщалось о планах президента США Дональда Трампа ускорить поставки оружия Тайваню. У стран был ряд невыполненных контрактов на сумму более 20 миллиардов долларов. В январе власти Тайваня заплатили эти средства американской стороне.