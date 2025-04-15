WSJ: команда Трампа планирует ввести новые санкции против России

Фото: 123RF/alexkich

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых санкций в отношении России, пишет МК со ссылкой на The Wall Street Journal.

По словам бывшего чиновника Госдепартамента Дэниела Фрида, этот вопрос уже находится в центре внимания министерства финансов США и Госдепа, которые активно занимаются его проработкой.

"Теперь они думают, что у них есть политическое прикрытие, чтобы рассмотреть (усиление санкций. – Прим. ред.) в том случае, если Трамп действительно решит, что с него хватит (Владимира. – Прим. ред.) Путина", – пояснил он.

Трамп 12 апреля продлил антироссийские санкции, введенные экс-главой США Джо Байденом в апреле 2021 года. Речь идет о документе, который администрация 46-го президента не раз расширяла и продлевала.

По мнению депутата Госдумы Алексея Чепы, продление стало частью переговоров, поскольку иное решение вызвало бы критику и повлияло на мирное соглашение.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что у Москвы не было завышенных ожиданий, и напомнил, что Россия и США находятся на начальной стадии нормализации отношений.