Следствие попросило арестовать Михаила Абызова до 25 мая

Ходатайство Следственного управления СК РФ об аресте Михаила Абызова, подозреваемого в создании преступного сообщества, поступило в Басманный суд столицы.
"Следствие просит арестовать Абызова до 25 мая", – цитирует Агентство "Москва" пресс-секретаря суда Юнону Цареву. Обвиняемый в суд пока не доставлен.
Адвокат экс-министра Александр Аснис заявил журналистам, что его подзащитный постоянно проживает в РФ.
"Все слухи, что он приехал в РФ для решения каких-то проблем, не соответствуют действительности", – рассказал адвокат.
Во вторник, 26 марта, бывшего министра "Открытого правительства" РФ задержали по подозрению в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. В среду, 27 марта, Басманный суд должен избрать для задержанного меру пресечения.
Согласно данным следствия, свои преступления Абызов совершал с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года. Обвинение строится вокруг одной сделки. Абызов с партнерами якобы продали ФГУП "Алмазювелирэкспорт" акции четырех фирм – АСС, ПРиС, ПЭСК, РЭМиС. Экс-министр дал показания по делу, вины не признал.
Сообщниками бывшего министра "Открытого правительства" названы пять человек – Николай Степанов, Максим Русаков, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Сергей Ильичев.
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