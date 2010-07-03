Следствие попросило арестовать Михаила Абызова до 25 мая

Фото: Следственный комитет РФ

Ходатайство Следственного управления СК РФ об аресте Михаила Абызова, подозреваемого в создании преступного сообщества, поступило в Басманный суд столицы.

"Следствие просит арестовать Абызова до 25 мая", – цитирует Агентство "Москва" пресс-секретаря суда Юнону Цареву. Обвиняемый в суд пока не доставлен.

Адвокат экс-министра Александр Аснис заявил журналистам, что его подзащитный постоянно проживает в РФ.

"Все слухи, что он приехал в РФ для решения каких-то проблем, не соответствуют действительности", – рассказал адвокат.

Во вторник, 26 марта, бывшего министра "Открытого правительства" РФ задержали по подозрению в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. В среду, 27 марта, Басманный суд должен избрать для задержанного меру пресечения.

Согласно данным следствия, свои преступления Абызов совершал с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года. Обвинение строится вокруг одной сделки. Абызов с партнерами якобы продали ФГУП "Алмазювелирэкспорт" акции четырех фирм – АСС, ПРиС, ПЭСК, РЭМиС. Экс-министр дал показания по делу, вины не признал.

Сообщниками бывшего министра "Открытого правительства" названы пять человек – Николай Степанов, Максим Русаков, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Сергей Ильичев.