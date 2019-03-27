Медведев удалил Абызова из друзей "ВКонтакте" – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Бывший министр "Открытого правительства" России Михаил Абызов исчез из списка друзей премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в соцтети "ВКонтакте", пишет "Газета.ru".

Отмечается, что Абызов был одним из первых 10 человек, с которыми председатель российского правительства подружился в социальной сети.

Сейчас Медведев числится в списке интересных страниц у Абызова. По правилам "ВКонтакте" те, кого удалили из друзей, становятся подписчиками.

Михаила Абызова задержали 26 марта. Его подозревают в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.

В среду Басманный суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте экс-министра до 25 мая.

По данным СК, свои преступления Абызов совершал с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года. Вместе с партнерами он продал ФГУП "Алмазювелирэкспорт" акции четырех фирм – АСС, ПРиС, ПЭСК, РЭМиС. Экс-министр дал показания по делу, вины не признал.

