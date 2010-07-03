Абызов назвал уголовное преследование "новым этапом жизни"

Бывший министр "Открытого правительства" Михаил Абызов, которого обвиняют в хищении четырех миллиардов рублей и создании преступного сообщества, назвал уголовное преследование "новым этапом в жизни", передает Агентство "Москва".
Обращаясь к судье, экс-министр заявил, что не знает многих процессуальных вещей и не может ориентироваться. "Но я быстро учусь и в будущем не буду доставлять вам хлопот", – заключил Абызов.
Как утверждает следствие, с апреля 2011-го по ноябрь 2014 года Абызов создал и возглавил преступное сообщество. В сговоре с Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Сергеем Ильичевым обманули акционеров ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети".
В результате экс-министр с сообщниками похитили около четырех миллиардов рублей, которые вскоре вывели за рубеж.
Своей вины Абызов не признал, а на суде заявил, что у него нет претензий к следователям.
"Я понимаю органы следствия, у них есть свое направление, они работают, как привыкли, и я никого не осуждаю. Тем не менее прошу суд принять решение об отказе в удовлетворении ходатайства", – цитирует обвиняемого РИА Новости.
Кроме того, Абызов поблагодарил друзей и поручителей. "Это большая честь, что такие люди обратились в суд", – сказал он.
На суде защитники Абызова заявили, что они готовы перечислить в качестве залога один миллиард рублей. Адвокаты попросили суд поместить подозреваемого под домашний арест на даче в подмосковном поселке Барвиха.
Защита предложила отпустить Абызова под залог в миллиард рублей
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