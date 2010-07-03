Имущество на 27 млрд рублей арестовали по делу Абызова

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Имущество на 27 миллиардов рублей изъяли по делу экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, сообщает Агентство "Москва".

Его обвиняют в хищении четырех миллиардов рублей и создании преступного сообщества с использованием служебного положения. В Мосгорсуде рассматриваются апелляции на арест счетов и имущества, принадлежащих Абызову, его родственникам и фирмам, связанных с ним.

Басманный суд заключил Абызова под стражу в марте. Он пробудет там до 25 октября.

Защита настаивала на домашнем аресте. Сам бывший министр утверждает, что не совершал преступления, в котором обвиняется. Обвинение в создании преступного сообщества он отрицает.

Арестовали также председателя совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александра Пелипасова, замгендиректора ООО "Ру-Ком" Максима Русакова, директора по экономике и финансам АО "РЭМиС" Галину Фрайденберг, бывшего гендиректор группы Ru-com Николая Степанова, бывшего главу ОАО "Региональные электрические сети" Сергея Ильичева.

Следствие считает, что с апреля 2011 по ноябрь 2014 года Абызов создал и возглавил преступное сообщество. Вместе с соучастниками он обманул акционеров "Сибирской энергетической компании" и "Региональных электрических сетей". Так они похитили порядка 4 миллиардов рублей, принадлежащих этим компаниям, а деньги вывели за рубеж, считают в СК.