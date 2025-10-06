Экс-министр Абызов арестован в Москве по делу о мошенничестве с акциями РВК

Фото: ТАСС/Алексей Потицкий

Тверской суд Москвы отправил в СИЗО бывшего министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова. Он проходит обвиняемым по новому уголовному делу о мошенничестве с акциями Российской венчурной компании (РВК), сообщает ТАСС.

Под арестом он будет два месяца, то есть до 6 декабря. При этом свою вину Абызов отверг. Его адвокаты намерены обжаловать арест.

Уточняется, что новое уголовное дело в отношении экс-министра было возбуждено по факту мошенничества в сфере государственных инвестиций. Обвинения по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное группой в особо крупном размере") были предъявлены Абызову 11 сентября 2025 года. При этом потерпевшей стороной был признан представитель акционеров РВК.

Первое уголовное дело в отношении бывшего министра возбудили в августе 2019 года. Его обвинили в нарушении запрета для члена правительства. В 2018 году он лично и через доверенных лиц занимался предпринимательством.

По данным следствия, Абызов вложил 115 миллионов долларов в проект блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram, который впоследствии не был реализован. Кроме того, сообщалось, что в 2012–2018 годах фигуранты уголовного дела похитили у энергетических компаний СИБЭКО и РЭС 4 миллиарда рублей.

В сентябре 2021 года Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры, взыскав с Абызова и Альфа-Банка 126,5 миллиона долларов.

В декабре 2023-го стало известно, что гособвинение попросило приговорить экс-чиновника к 19,5 года колонии строгого режима. В конце месяца ему назначили 12 лет колонии общего режима. Также его обязали выплатить штраф в размере 80 миллионов рублей.

В ходе разбирательства суд также освободил Абызова от ответственности по обвинению в незаконном предпринимательстве в связи с истечением срока давности.

