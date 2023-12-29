Адвокаты осужденного экс-министра Абызова обжаловали его приговор

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Представители защиты экс-министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова, приговоренного к 12 годам колонии, обжаловали его приговор. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Преображенского суда Москвы Алиса Спирина.

"Краткие жалобы на приговор Абызову и другим фигурантам поданы в Преображенский суд Москвы", – уточнила она.

По ее словам, пока не все защитники обжаловали приговор, согласно которому Абызов получил 12 лет колонии и штраф в размере 80 миллионов рублей, а остальные фигуранты – от 5 до 12 лет колонии.

Абызова ранее признали виновным в создании преступного сообщества, незаконном предпринимательстве и отмывании денег. Вместе с ним по делу проходят еще семь фигурантов, в числе которых оказались экс-гендиректор компании "Ру-ком" Николай Степанов, его заместитель Максим Русаков, Яна Балан и Оксана Роженкова и другие.

