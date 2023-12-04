Прокурор запросил для Абызова 19,5 года колонии

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Гособвинение попросило Преображенский суд Москвы приговорить бывшего министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова к 19,5 года колонии строгого режима. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что прокурор также просит назначить экс-министру штраф в размере 470 миллионов рублей.

"Обвинение по статье 210 УК РФ ("Создание преступного сообщества") полностью нашло подтверждение. Соучастники были знакомы друг с другом ни день, ни два и даже не месяц. Более того, у них была иерархия", – уточнил представитель гособвинения.

Помимо этого, гособвинение просит лишить Абызова ордена Дружбы и на 5 лет запретить выполнять распорядительные функции. Между тем Генпрокуратура попросила взыскать солидарно со всех подсудимых 1,5 миллиарда рублей.

Уточняется, что в доход РФ прокурор также просил взыскать ранее арестованные у всех фигурантов активы, ружья и карабины, включая пистолет марки "Беретта" Абызова.

Сообщникам бывшего министра прокурор просит дать от 7 до 18,5 года колонии и назначить штрафы в размере от 1 до 460 миллионов рублей. Ожидается, что адвокаты и их подзащитные озвучат в суде свою позицию 5 декабря. Приговор может быть оглашен до конца 2023 года.

Абызова подозревают в создании преступной группировки, мошеннических действиях, нелегальном предпринимательстве, подкупе и легализации средств, полученных незаконным путем.

Ранее адвокат Абызова Анатолий Кузнецов рассказал, что его подзащитный выплатил свыше 20 миллиардов рублей по иску Генеральной прокуратуры.

Уголовное дело в отношении Абызова возбудили в августе 2019 года. По версии следствия, бывший министр нарушил запрет, наложенный на него как на члена правительства РФ. В 2018 году он лично и через доверенных лиц занимался предпринимательством.

По данным правоохранителей, 115 миллионов долларов Абызов вложил в проект блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram братьев Павла и Николая Дуровых, который впоследствии реализован не был, а средства подлежали возврату в РФ. Кроме того, отмечалось, что в 2012–2018 годах фигуранты похитили у энергетических компаний СИБЭКО и РЭС 4 миллиарда рублей.

В сентябре 2021 года Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры, взыскав с Абызова и Альфа-Банка 126,5 миллиона долларов.

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