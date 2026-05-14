Первому пациенту с колоректальным раком шесть раз ввели онковакцину

Первый пациент, получивший российскую пептидную вакцину от колоректального рака "Онкопепт", уже перенес 6 введений препарата. Об этом газете "Известия" рассказала глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

"Пока нужно сказать, что вакцина хорошо переносится, она безопасна, и она дает тот иммунный ответ, который адекватен, то есть тот, на который мы рассчитывали", – поделилась она.

На данном этапе преждевременно делать выводы о клинической эффективности, поскольку для ее подтверждения необходимо провести длительное наблюдение, как минимум в течение нескольких месяцев. Как отметила Скворцова, это позволит оценить регрессию метастазов, уменьшение размеров опухоли и другие клинические показатели.

В апреле ФМБА получило разрешение на клиническое применение вакцины "Онкорна" для терапии колоректального рака. Ее ввели первому пациенту 31 марта, переносимость вакцины хорошая, отмечала Скворцова.

Тогда же первый в России пациент получил персонализированную противоопухолевую мРНК-вакцину "Неоонковак". Ее обладателем стал 60-летний житель Курской области, страдающий от меланомы кожи. Мужчина проходил курс иммунотерапии. Однако, несмотря на лечение, сохранялся высокий риск дальнейшего развития заболевания.

В мае были зафиксированы небольшие сдвиги в анализах пациента. Как уточнял научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург, у него была взята кровь на все стандартные анализы, в том числе на продукцию цитокинов.

