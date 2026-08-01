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01 августа, 09:06

Происшествия

Один человек погиб при атаке ВСУ по автобусу в Запорожской области

Фото: MAX/"Балицкий Евгений"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали автобус, перевозивший работников Днепрорудненского железорудного комбината. В результате удара один человек погиб. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

По словам Балицкого, атака произошла на автомобильной дороге Веселое – Днепрорудное, в районе села Малая Белозерка. Противник нанес удар БПЛА по автобусу, который вез работников комбината со смены домой в город.

"В результате атаки ВСУ 12 человек получили ранения разной степени тяжести, двое находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации", – уточнил губернатор.

Балицкий отметил, что ВСУ понимали, что направляют удар по гражданскому автобусу, целенаправленно атакуя мирных жителей.

Он также добавил, что всем пострадавшим и близким погибших будет оказана вся возможная помощь.

Ранее четыре человека пострадали после падения обломков БПЛА на территории одного из предприятий в поселке Волна Темрюкского района Кубани. Троих из них госпитализировали для оказания медицинской помощи.

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