02 августа, 04:33Происшествия
Гражданская инфраструктура повреждена в Саратове из-за атаки БПЛА
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Повреждения гражданской инфраструктуры зафиксированы в Саратове и Энгельсе в результате атаки вражеских БПЛА. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
На месте работают все оперативные службы. Предварительно, в результате воздушной атаки есть пострадавшие. Подробности уточняются.
Ранее в селе Орловка Белгородского округа FPV-дрон Вооруженных сил Украины атаковал грузовой автомобиль. В результате пострадал водитель – он получил осколочное ранение живота.
Еще три человека пострадали в результате атаки украинского беспилотника на маршрутку в Брянской области. Дрон-камикадзе ударил по движущейся пассажирской "Газели" возле поселка городского типа Погар. Ранения получили водитель и две пассажирки маршрутки.