Гражданская инфраструктура повреждена в Саратове из-за атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Повреждения гражданской инфраструктуры зафиксированы в Саратове и Энгельсе в результате атаки вражеских БПЛА. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

На месте работают все оперативные службы. Предварительно, в результате воздушной атаки есть пострадавшие. Подробности уточняются.

Ранее в селе Орловка Белгородского округа FPV-дрон Вооруженных сил Украины атаковал грузовой автомобиль. В результате пострадал водитель – он получил осколочное ранение живота.

Еще три человека пострадали в результате атаки украинского беспилотника на маршрутку в Брянской области. Дрон-камикадзе ударил по движущейся пассажирской "Газели" возле поселка городского типа Погар. Ранения получили водитель и две пассажирки маршрутки.