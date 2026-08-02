02 августа, 05:06Транспорт
Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Временные ограничения на использование воздушного пространства введены в районе столичного аэропорта Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
В настоящее время аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.
Аналогичные ограничения продолжают действовать во Внуково. Аэропорт также обслуживает рейсы лишь по согласованию с уполномоченными органами.
Меры безопасности вводятся в московских аэропортах на фоне угрозы атаки БПЛА. Так, минувшей ночью на подлете к столице было уничтожено шесть беспилотников.
Росавиация снизила предельную высоту полета в районе московских аэропортов до 4 900 метров