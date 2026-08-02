Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию

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Временные ограничения на использование воздушного пространства введены в районе столичного аэропорта Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В настоящее время аэропорт принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов.

Аналогичные ограничения продолжают действовать во Внуково. Аэропорт также обслуживает рейсы лишь по согласованию с уполномоченными органами.

Меры безопасности вводятся в московских аэропортах на фоне угрозы атаки БПЛА. Так, минувшей ночью на подлете к столице было уничтожено шесть беспилотников.