Егор Крид отреагировал на гибель певца Оливера Три в авиакатастрофе

Американский певец Оливер Три погиб в возрасте 32 лет при столкновении двух вертолетов в Бразилии 14 июня. Помимо него, жертвами стали еще пять человек. Подробности – в материале Москвы 24.

Выживших нет

Фото: AP Photo/Bruna Prado

Певец Оливер Три погиб в результате авиакатастрофы на юго-западе Рио-де-Жанейро 14 июня. По словам очевидцев, два вертолета столкнулись в небе, после чего упали на парковку и загорелись. Огонь охватил и стоящие рядом транспортные средства.

Всего жертвами авиакатастрофы стали шесть человек: пятеро находились в одном воздушном судне, еще один – был пилотом второго. Помимо Оливера, среди погибших оказались аргентинский режиссер музыкальных клипов Лукас Виньяле, бразильский музыкальный продюсер Лукас Бриту Шавис, известный как Лукас Фрота, а также аргентинский блогер Гаспар Прим Диас, известный как Gaspi. Власти Бразилии назначили технические экспертизы обломков, переговоров экипажа, маршрутов полетов и погодных условий для установления причин случившегося.

К слову, в вертолете с Оливером должен был быть его друг, продюсер Виктор Вао. Однако он отказался от полета в последний момент из-за плохого предчувствия, сообщил мужчина в своих соцсетях.

Оливер Три находился в Рио-де-Жанейро в разгар своего мирового турне, которое стартовало в начале июня 2026 года и должно было завершиться в октябре. Концерт в Сан-Паулу он отыграл 6 июня, а в июле должна была начаться европейская часть гастролей выступлением в Португалии.

Поклонники погибших знаменитостей выразили соболезнования в социальных сетях. В частности, певец Егор Крид заявил на своей странице, что его потрясла гибель Оливера. Исполнитель опубликовал совместный снимок с заокеанским коллегой, сообщив, что они познакомились около 5 лет назад.





Егор Крид певец Оливер был не просто талантливым и безумно креативным музыкантом. Он был очень добрым, веселым, искренним человеком с большим сердцем, который умел вдохновлять и оставаться собой, несмотря ни на что.

Егор отметил, что до последнего надеялся, что новости о гибели коллеги – неправда.

Оливер был знаком не только с Кридом, но и с другими российскими музыкантами. Примерно 5 лет назад он приезжал в РФ для сотрудничества с группой Little Big (солист коллектива Илья Прусикин внесен в реестр иноагентов в России) и записи совместных треков. В итоге он провел в нашей стране около полугода и заявил в соцсетях, что может назвать ее своим домом.

"Еще никогда я не был так счастлив, здоров и вдохновлен", – сообщал Оливер.

Музыкант и комик

Оливер Три родился в Калифорнии 29 июня 1993 года. По данным СМИ, он начал развивать музыкальную карьеру еще будучи подростком. Первую популярность в Сети ему принес трек When I'm Down в 2017-м. Дебютную пластинку под названием Ugly Is Beautiful он выпустил в 2020-м: альбом занял 14 строчку в престижном американском чарте Billboard 200.

Мировую известность Оливеру принесли хиты Life Goes On и Miss You. Он также сотрудничал с популярными диджеями Robin Shultz, Diplo и David Guetta.

Оливер сочетал в своем творчестве разные музыкальные направления: электронику, дабстеп, хип-хоп, поп-музыку и софт-рок. Кроме того, исполнитель писал, снимал и режиссировал комедийные скетчи, а также привлекал внимание экстравагантным имиджем: необычной яркой одеждой, прическами и карикатурной внешностью. Его выступления включали элементы комедийного шоу.

Оливер Три суммарно имел почти 20 миллионов подписчиков в соцсетях. Число его слушателей на стриминговом сервисе Spotify было свыше 11 миллионов ежемесячно. В апреле 2026-го Оливер представил четвертую студийную пластинку Love You Madly Hate You Badly.

