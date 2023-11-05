Росавиация назвала ошибки, из-за которых A320 посадили в поле под Новосибирском

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К посадке Airbus А320 "Уральских авиалиний" в поле в Новосибирской области в сентябре 2023 года привели проблемы с "зеленой" гидросистемой, а также ошибка экипажа воздушного судна в определении положения шасси. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заключение Росавиации.

По данным Росавиации, самолету не хватило топлива для завершения полета. Однако на принятие решения повлияли некоторые факторы.

После отказа "зеленой" гидросистемы экипаж не смог определить фактическое положение шасси и створок, подчеркнули в Росавиации. Также экипаж воздушного судна принял решение продолжить полет и приземлиться на запасной аэродром в Новосибирске, при этом потребность топлива была рассчитана неверно. Экипаж не учел выпущенное положение шасси.

Согласно заключению Росавиации, "зеленая" гидросистема отказала из-за "нарушения целостности в месте заделки гибкого шланга приводного цилиндра правой створки ниши основной стойки шасси из-за естественного износа".

Airbus A320 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший рейсом Сочи – Омск, совершил незапланированную аварийную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области в сентябре текущего года. Воздушное судно не получило повреждений, также никто из пассажиров не пострадал.

В связи со случившимся было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Росавиация между тем создала комиссию для расследования причин и обстоятельств инцидента.

Между тем Следственный комитет РФ изъял черные ящики с самолета Airbus A320, а также образцы топлива и технические жидкости в рамках расследования уголовного дела.

По словам пилота "Уральских авиалиний" Сергея Белова, он решил посадить судно на грунт, так как из-за нехватки топлива у самолета мог отказать двигатель.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" показала кадры c места посадки Airbus