Росавиация попросила уволить двух топ-менеджеров "Уральских авиалиний"

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

В Росавиации попросили уволить двух топ-менеджеров "Уральских авиалиний" после инцидента с аварийной посадкой самолета Airbus A320 в поле в Новосибирской области. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на отчет комиссии Росавиации, завершившей расследование инцидента.

Речь идет о двух заместителях гендиректора авиакомпании Сергея Скуратова – летний директор Сергей Глазков и директор по качеству Алексей Фомин, они работают в "Уральских авиалиниях" уже 31 и 24 года соответственно.

По словам пресс-секретаря авиакомпании Веры Гасниковой, решение об их соответствии занимаемым должностям примет Совет директоров "Уральских авиалиний".

В отчете комиссии Росавиации указано, что вынужденная посадка самолета в поле произошла вследствие множества нарушений и ошибок, которые были допущены экипажом и привели к нехватке топлива при уходе на запасной аэродром.

Причинами недостаточной подготовки пилотов к действиям в усложненной ситуации комиссия назвала "недостатки в обеспечении безопасности полетов, организации летной работы и профессиональной подготовки членов летных экипажей в авиакомпании".

Ранее сообщалось, что посадившие самолет A320 в поле под Новосибирском пилоты авиакомпании "Уральские авиалинии" в настоящее время находятся в отпуске без содержания.

Инцидент произошел 12 сентября, самолет следовал по маршруту из Сочи в Омск. Судно совершило экстренную посадку в поле под Новосибирском. На борту находились 167 человек, в том числе 6 членов экипажа и 23 ребенка.

Сотрудники оперативно эвакуировали пассажиров, за медпомощью после посадки обратились пять человек. После этого правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".