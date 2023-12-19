19 декабря, 16:03Транспорт
"Уральские авиалинии" опровергли сообщения об увольнении посадивших в поле самолет пилотов
Фото: телеграм-канал UralAirlines_Official
Пилотам самолета Airbus A320 "Уральских авиалиний" никто не предлагал уволиться по собственному желанию, заявил первый заместитель гендиректора авиакомпании Кирилл Скуратов.
В начале декабря в СМИ появилась информация, что руководство "Уральских авиалиний" попросило пилотов, которые посадили воздушное судно в поле под Новосибирском, написать заявление об увольнении по собственному желанию.
"Это неправда, пока мы ничего не можем им сказать, запретить. Они в принципе не летают, <...> так как идет государственное расследование", – приводит ТАСС слова Скуратова.
Сам инцидент произошел 12 сентября, самолет следовал по маршруту из Сочи в Омск. На борту находились 167 человек, в том числе 6 членов экипажа и 23 ребенка.
Сотрудники оперативно эвакуировали пассажиров, за медпомощью после посадки обратились пять человек. После этого правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
Росавиация создала комиссию для расследования причин и обстоятельств инцидента.
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