"Уральские авиалинии" опровергли сообщения об увольнении посадивших в поле самолет пилотов

Фото: телеграм-канал UralAirlines_Official

Пилотам самолета Airbus A320 "Уральских авиалиний" никто не предлагал уволиться по собственному желанию, заявил первый заместитель гендиректора авиакомпании Кирилл Скуратов.

В начале декабря в СМИ появилась информация, что руководство "Уральских авиалиний" попросило пилотов, которые посадили воздушное судно в поле под Новосибирском, написать заявление об увольнении по собственному желанию.

"Это неправда, пока мы ничего не можем им сказать, запретить. Они в принципе не летают, <...> так как идет государственное расследование", – приводит ТАСС слова Скуратова.

Сам инцидент произошел 12 сентября, самолет следовал по маршруту из Сочи в Омск. На борту находились 167 человек, в том числе 6 членов экипажа и 23 ребенка.

Сотрудники оперативно эвакуировали пассажиров, за медпомощью после посадки обратились пять человек. После этого правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

Росавиация создала комиссию для расследования причин и обстоятельств инцидента.



Специалисты расшифровали черные ящики самолета A320, аварийно севшего под Новосибирском