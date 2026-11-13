"Новости дня": мошенники стали рассылать ложные уведомления от Росреестра

Москвичей предупреждают о новом виде мошенничества. Злоумышленники рассылают в мессенджере MAX ложные уведомления от Росреестра. От имени ведомства приходят сообщения владельцам недвижимости о якобы начавшемся переоформлении собственности. Там сказано, что заявление уже принято к рассмотрению, а полный пакет документов доступен в личном кабинете ЕГРН по ссылке.

Страх потерять квартиру заставляет москвичей переходить на сайты-ловушки. Так мошенники получают доступ к паспортным данным, СНИЛС и реквизитам банковских карт. Кроме того, аферисты создают копии официального сайта ведомства и предлагают купить "срочную выписку из ЕГРН". После этого у мошенников также открывается доступ к денежным средствам потенциальных жертв.

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