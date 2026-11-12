МВД предупредило о мошенничестве с проверкой налоговых отчислений

В МВД предупредили о новой схеме мошенничества с проверкой налоговых отчислений. Злоумышленники рассылают сообщения от имени Федеральной налоговой службы и предлагают перейти по ссылке, чтобы проверить начисления. Однако сайт оказывается поддельным.

После авторизации пользователи видят сообщение о якобы взломе учетной записи на "Госуслугах" и номера телефонов техподдержки. На самом деле они принадлежат кол-центру мошенников.

В МВД рекомендуют проверять информацию о налогах только в личном кабинете на официальном сайте ФНС или в приложении ведомства. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.