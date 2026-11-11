Распродажи и "черная пятница" могут перегружать психику и повышать тревожность. Тем не менее многие готовились ко Всемирному дню шопинга, 11 ноября.

По традиции, покупателям обещали большие скидки. Некоторые заранее отслеживают изменения цен, чтобы быть уверенными в выгоде. При этом многие считают, что акции – это уловки маркетологов и сэкономить не получится.

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