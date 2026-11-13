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13 ноября, 07:15

Безопасность

МВД предупредило россиян о схеме мошенников с фейковыми сообщениями от ФНС

МВД предупредило россиян о схеме мошенников с фейковыми сообщениями от ФНС

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Мошенники стали обманывать россиян, используя тему оплаты налогов. Как предупредили в МВД, человеку приходит сообщение со ссылкой в мессенджере от лица работника ФНС. По ней якобы можно проверить налоговые начисления.

Однако при переходе по ссылке открывается уведомление о взломе аккаунта на портале "Госуслуги". Там указан и номер телефона, по которому якобы могут помочь в решении проблемы. Таким образом, мошенники создают атмосферу тревоги, вынуждают человека звонить им, а затем убеждают его следовать их указаниям.

В итоге гражданин лишается накоплений и даже может под влиянием аферистов оформить кредит и передать им полученные деньги. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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