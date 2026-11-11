Суд приговорил бизнес-коуча Наталию Закхайм к 5,5 года колонии

Бизнес-коуч Наталия Закхайм получила 5,5 года колонии по делу о хищении более 70 миллионов рублей. Суд признал ее виновной в том, что она и ее соучастники продавали курсы по инвестированию, обещая покупателям возможность гарантированно заработать на вложениях.

Стоимость обучения составляла от 2 тысяч до 1 миллиона рублей. Курсы, основанные на общедоступной информации, продавали муж, сын и подруги Закхайм. По версии обвинения, они создавали у покупателей ложное впечатление о гарантированном заработке, однако обязательства не выполнили.

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