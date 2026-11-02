Стилиста блогера Лерчек приговорили к условному сроку за мошенничество

Стилисту Эльвире Янковской, которая продавала блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) подделки брендовых вещей под видом оригиналов, назначили 3,5 года лишения свободы условно. Ее признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии обвинения, Янковская обещала привозить из-за рубежа люксовые вещи по ценам ниже рыночных. Чекалина около 1,5 года покупала товары через знакомую, однако экспертиза показала, что они были контрафактными.

Потерпевшими по делу проходили еще 6 человек. Общая сумма ущерба по делу превысила 5 миллионов рублей. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.