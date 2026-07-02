"Московский патруль": 16-летняя девушка оказалась на допросе после автоподставы в столице

По делу о нападении на полицейского в центре Москвы следователи допрашивают 16-летнюю девушку, которую считают главной героиней автоподставы: по версии следствия, она намеренно бросилась под колеса таксиста, после чего требовала с водителя деньги.

После того как таксист вызвал полицейских, ее сообщники напали на сотрудника ДПС, пытаясь отобрать пистолет и видеорегистратор. Оба соучастника уже находятся в СИЗО.

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