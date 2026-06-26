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26 июня, 14:30

Технологии

Приложение Telega прекратит работу с 1 июля

Приложение Telega прекратит работу с 1 июля

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Российское приложение Telega, являющееся альтернативным клиентом мессенджера Telegram, с 1 июля прекратит работу. Об этом заявили в самом сервисе.

По их словам, разработчики не могут обеспечить полную локализацию и соответствие действующим требованиям. В числе причин также указаны внешние ограничения со стороны технологических платформ, включая удаление приложения из App Store.

Пользователям с активной подпиской "Телега Плюс" пообещали возврат средств, порядок и сроки возврата будут сообщены отдельно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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