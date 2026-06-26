Apple объяснила удаление приложений VK санкционными ограничениями

Компания Apple объяснила удаление приложений VK из App Store санкционными ограничениями. Из магазина приложений исчезли "ВКонтакте", "Одноклассники", VK Video, VK Music, Почта Mail.ru, "Дзен" и другие сервисы холдинга.

Федеральная антимонопольная служба проведет проверку компании Apple. Пользователи устройств на iOS пока могут перейти на веб-версии сервисов и не нуждаются в срочной замене смартфонов.

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