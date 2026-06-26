26 июня, 11:30Технологии
Apple объяснила удаление приложений VK санкционными ограничениями
Компания Apple объяснила удаление приложений VK из App Store санкционными ограничениями. Из магазина приложений исчезли "ВКонтакте", "Одноклассники", VK Video, VK Music, Почта Mail.ru, "Дзен" и другие сервисы холдинга.
Федеральная антимонопольная служба проведет проверку компании Apple. Пользователи устройств на iOS пока могут перейти на веб-версии сервисов и не нуждаются в срочной замене смартфонов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.