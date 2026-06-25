Дмитрий Песков прокомментировал удаление приложений VK из App Store

Россия ожидает разъяснений от Apple после удаления приложений VK из App Store, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ограничения затронули "VK мессенджер", VK Video, VK Music, сервис знакомств, "Одноклассники" и почту Mail.ru.

В Кремле заявили, что решение Apple затрагивает интересы десятков миллионов пользователей. В VK подчеркнули, что не находятся под санкциями и предоставили Apple все необходимые документы. Пользователям удаленных приложений рекомендуют использовать устройства на Android.

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