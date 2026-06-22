Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 июня, 01:15

Общество

1 418 свечей зажгли на Крымской набережной в память о начале Великой Отечественной войны

1 418 свечей зажгли на Крымской набережной в память о начале Великой Отечественной войны

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 69% 22 июня

"Утро": атмосферное давление в Москве 22 июня составит 746 мм ртутного столба

Правильный загар и уход за кожей станут темой программы "Миллион вопросов"

265 детей родились в Москве 21 июня

"Утро": облачная погода и до 23 градусов ожидаются в Москве 22 июня

Москвич установил громкоговоритель на фасаде дома, чтобы транслировать гимн России

Температура воздуха в Москве вернулась к климатической норме

Акция "Свеча памяти" прошла на Площади Защитников Неба в Крылатском

На Крымской набережной зажгли 1418 свечей в честь Дня памяти и скорби

На Крымской набережной в Москве зажгли 1 418 свечей. Это число равно количеству дней Великой Отечественной войны. Акция приурочена ко Дню памяти и скорби, а также к 85‑летию начала войны.

Каждый желающий может зажечь свою свечу и почтить память погибших. Москвичи приходят на набережную целыми семьями, чтобы отдать дань уважения предкам и вспомнить о тех, кто не вернулся с фронта.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоЕкатерина Ефимцева

Чем заняться в парках в рамках программы "Лета в Москве"?

До 31 августа в 17 парках все желающие смогут посетить бесплатные кружки

До 27 сентября в трех парках продолжается проект "Лесные библиотеки"

Читать
закрыть

Как правильно подготовиться к восхождению в горы?

Важно обзавестись экипировкой и приучить организм к длительной нагрузке

Читать
закрыть

Почему зумеры боятся телефонных звонков по работе?

Такие контакты воспринимаются как вторжение в личное пространство

Читать
закрыть

Как ограничения в Крыму повлияют на туристов летом 2026 года?

Глава Крыма приостановил прием детей в местные летние лагеря и места оздоровления

Количество новых бронирований в Крым уменьшилось на 25–50%

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

Жительница столицы попала в отделение гнойной хирургии после похода в салон

Читать
закрыть

Почему зумеры выдумывают себе болезни?

В этом виноваты беспрецедентный уровень тревожности, чувство неопределенности и интернет

Читать
закрыть

Грозит ли России мировой сахарный кризис?

Природное явление Эль-Ниньо грозит снижением урожая сахарного тростника в Индии и Таиланде

Эксперты уверены: РФ полностью обеспечивает себя сахарной свеклой

Читать
закрыть

Почему путешественники увлеклись литературным туризмом?

Людям удается чаще читать лишь в отпуске из-за ежедневной рутины и фоновой тревоги

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика