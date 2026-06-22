1 418 свечей зажгли на Крымской набережной в память о начале Великой Отечественной войны

На Крымской набережной в Москве зажгли 1 418 свечей. Это число равно количеству дней Великой Отечественной войны. Акция приурочена ко Дню памяти и скорби, а также к 85‑летию начала войны.

Каждый желающий может зажечь свою свечу и почтить память погибших. Москвичи приходят на набережную целыми семьями, чтобы отдать дань уважения предкам и вспомнить о тех, кто не вернулся с фронта.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.