Юрист Батурина: правило трехдневного больничного не распространится на уход за ребенком

Сотрудник сможет избежать сокращения больничного до трех дней, если берет его по уходу за ребенком, родственником или проходит медицинскую реабилитацию. Об этом Москве 24 рассказала медицинский юрист Екатерина Батурина.

Она напомнила, что в России может измениться порядок оформления листка нетрудоспособности: нововведения прописаны в проекте приказа Минздрава от 23 ноября 2021 года № 1089н, но пока не действуют.



Екатерина Батурина медицинский юрист Согласно им, если сотрудник за последние шесть месяцев уже брал четыре листка нетрудоспособности, то в пятый раз он может уйти на больничный не более чем на три дня. Продлить этот срок можно будет только по решению врачебной комиссии.

Однако такой порядок будет распространяться не на всех. Исключением станут уход за заболевшим ребенком или другим членом семьи, прохождение медицинской реабилитации, получении медицинской помощи при социально значимых заболеваниях, а также в тех случаях, когда сотрудник находится на заместительной почечной терапии, добавила эксперт.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал, что дни запланированного отпуска не сгорают, если трудящийся находился во время них на лечении. Работодатель в данном случае обязан перенести отдых на другое время или предоставить его сразу после выздоровления сотрудника.