Ветеринар Пашкевич посоветовал за месяц психологически готовить питомца к путешествию

Готовиться к путешествию с питомцем необходимо минимум за месяц, предупредили эксперты. Что еще важно знать о поездках с животными, разбиралась Москва 24.

Особые правила

Минимальный срок подготовки к поездке с животным – один месяц, однако, если питомцу предстоит вылет за рубеж, этот срок может увеличиться, сообщили эксперты государственной ветеринарной службы Москвы.

Специалисты отметили, что для обеспечения безопасности животное должно быть здоровым и вакцинированным. Перед отправлением необходимо заблаговременно обратиться в госветклинику: врач поставит отметку о здоровье в паспорт (действует 14 дней), после чего можно будет отправляться в путешествие по России. В этом случае оформлять дополнительные справки для собаки или кота не нужно.

Несколько иначе обстоит ситуация с выездом за границу. Необходимо заранее ознакомиться с правилами ввоза питомца, поскольку требования в разных странах могут отличаться. Информация обычно публикуется на официальных правительственных порталах и сайтах посольств. Кроме того, актуальные нормативные и правовые акты размещены на сайте Россельхознадзора, уточнили эксперты.

В любом случае для подготовки животного к заграничному путешествию требуется провести обработку от клещей и блох, дегельминтизацию, чипирование и сделать вакцину от бешенства. Плюс у владельца должен быть на руках ветеринарный паспорт международного образца. За 1–5 дней до вылета в государственной клинике нужно оформить ветеринарное свидетельство формы № 1.

Важно помнить, что чипирование проводится строго до вакцинации против бешенства, а с момента прививки до поездки должно пройти не менее 21 дня и не более года. Записаться на осмотр и получить документы можно через сервис на портале mos.ru.

Кроме того, с 2024 года для ввоза кошек, собак и хорьков в некоторые страны, включая европейские, нужен тест на антитела к бешенству. Анализ сдают через 30 дней после вакцинации, но не позднее 3 месяцев до поездки. В Москве тест делают в клинико-диагностическом центре ФГБУ ВГНКИ.

Для перевозки птиц, грызунов и рептилий установлены особые требования: вакцинировать их от бешенства не нужно, но, например, для некоторых обязателен домашний карантин с последующей сдачей анализов и проведением обработок. Кроме того, таким животным и даже рыбам некоторых размеров важно установить чипы для поездки за рубеж.

Окружить заботой

Ветеринарный врач Андрей Пашкевич в разговоре с Москвой 24 уточнил, что перед путешествием питомцу надо сдать анализы крови, а также посетить кардиолога: сделать скрининг – УЗИ сердца (ЭхоКГ) и электрокардиограмму (ЭКГ). Это поможет убедиться, что животное здорово и готово к поездке.

Все необходимые обследования желательно пройти примерно за неделю до отправления, поскольку анализы крови актуальны на протяжении 7 дней.





Андрей Пашкевич ветеринарный врач Также важна психологическая подготовка питомца. Если животное никогда раньше не ездило на машине, приучать следует поэтапно. Первые несколько дней достаточно сидеть с ним в салоне автомобиля по 10–20 минут, затем проделывать то же самое при включенном моторе, после этого уже можно отправляться в короткие поездки на 15–20 минут также на протяжении нескольких дней.

Пашкевич отметил, что, если питомец часто путешествует на машине, можно обойтись без приема успокоительных. В остальных случаях такие препараты необходимы перед дорогой, поскольку даже клинически здоровое животное при стрессе может начать усиленно дышать. Это способно вызвать некардиогенный отек легких как у собак, так и у кошек.

"В случае с самолетом без успокоительных не обойтись, ведь шум аэропорта, долгое ожидание и сам перелет являются источниками стресса, особенно состояние усиливается, когда питомец летит в багажном отделении. Также препараты стоит применять при поездке на поезде или в автобусе", – рассказал эксперт.

Если животное клинически здорово, владелец может купить обычный безрецептурный препарат в зоомагазине и дать его за 2–3 часа до предполагаемого стрессового события строго по дозировке, указанной в инструкции, подчеркнул врач. Однако более сильные рецептурные лекарства выписываются врачом по показаниям (например, если животное и раньше было тревожным или есть хронические заболевания, при которых ему нельзя волноваться). Такие препараты также дают за 2–3 часа до выхода из дома, подчеркнул специалист.

Эксперт отметил, что, помимо лекарственных средств, облегчить состояние помогут привычные вещи, которые можно взять с собой или положить в переноску: любимая игрушка, пеленка или шарф с запахом дома, миска. В случае с котами дополнительно стоит положить ткань, обрызганную кошачьими феромонами.

Также важно не забыть взять с собой в дорогу переносные поильники, впитывающие пеленки, пакеты для уборки фекалий и влажные салфетки, если питомца вырвет, рассказал врач.

Он подчеркнул, что для кошек в поездку можно взять небольшой переносной лоток и установить его в доступном месте: однако из-за стресса и незнакомой обстановки питомец может не пойти в него. Если животное терпит до суток, ничего страшного не случится.

"Обязательно стоит взять с собой привычный корм, поскольку смена рациона может добавить стресса. Кроме того, животное должно быть обработано от клещей и блох (сейчас лето, в лесу много паразитов, мошкары, комаров). Капли на холку нужно нанести за несколько дней до поездки, чтобы они успели усвоиться на коже", – напомнил эксперт.





Андрей Пашкевич ветеринарный врач Питомца не следует кормить за четыре часа до отправления – это может вызвать укачивание. Правило действует для всех видов транспорта. В пути допустимо дать немного еды, но предварительно нужно оценить состояние животного. О хорошем самочувствии свидетельствуют ровное дыхание, отсутствие скуления, крика и тревоги, а также готовность к контакту и общению. Некоторые питомцы в поезде быстро адаптируются и начинают привлекать внимание хозяев и попутчиков.

При этом пожилых животных, которым может потребоваться интенсивная терапия, и питомцев с хроническими заболеваниями лучше в путешествие не брать. Они нуждаются в постоянном контроле специалиста и приеме препаратов. При отъезде лучше обратиться в стационар при ветклинике или оставить питомца родным, но при условии, что они будут давать все таблетки и следить за состоянием, заключил он.



Ветеринар Михаил Шеляков в беседе с Москвой 24 также напомнил, что у каждого животного, независимо от того, путешествует он или нет, должна быть своя аптечка.

В нее входят антисептики, средства от диареи, отравлений, аллергии, а также лекарства, назначенные врачом исходя из возможных рисков.

Эксперт добавил, что, если планируется поездка с питомцем туда, где поблизости нет ветклиники, следует получить инструктаж специалиста, который расскажет, что делать в конкретных ситуациях.

При этом чем экзотичнее животное и непривычнее для него окружающая среда, тем тяжелее ему путешествовать. Например, для перевозки черепахи необходимо обеспечить минимальный террариум с поддержанием домашнего температурного режима воды около 22–28 градусов, чтобы пресмыкающееся не перемерзло и не заболело.

"Других домашних животных, в том числе попугаев и кроликов, тоже можно взять с собой, но, как и в случае с черепахой, для этого требуются дополнительные трудозатраты", – отметил ветеринар.

В целом для питомца очень важна среда обитания: фактор стресса при перевозке снижается, например, за счет использования индивидуальной клетки владельца (вместо предоставляемой перевозчиком). Также важно, чтобы рядом находились знакомые люди и соблюдался стандартный рацион.

"Седативные средства также могут применяться и у экзотических животных, но это вторая линия помощи после перечисленных. Дозировку следует корректировать в зависимости от вида, поэтому необходима консультация ветеринарного врача", – предупредил эксперт.

При этом далеко не все питомцы требуют особенных условий: например, крысы часто живут рядом с хозяевами. Для них не имеет значения, где человек будет находиться в этот момент – в воздухе, на пляже или в вагоне. Ключевой принцип – окружить животное заботой, вниманием, заключил Шеляков.

