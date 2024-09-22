Задержан молодой человек, разгромивший могилу Маслякова на Новодевичьем кладбище

Фото: телеграм-канал Mash

Молодой человек, разгромивший могилу телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище, задержан, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

Полицейские устанавливают материальный ущерб, который нанесен могиле телеведущего. Кроме того, они опрашивают 19-летнего молодого человека, разгромившего могилу, и устанавливают мотив его поступка.

По итогам опроса будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. По предварительным данным, задержанный страдал от психического расстройства.

Днем 22 сентября житель Москвы 2004 года рождения вырвал крест на могиле Маслякова, разбросал цветы и переместил фотографии.

Масляков умер 8 сентября в возрасте 82 лет. По словам заслуженного артиста РСФСР Станислава Садальского, телеведущий в последние годы боролся с неоперабельной опухолью в легких.

Соболезнования в связи со смертью телеведущего выразил Путин, отметив, что ведущий КВН олицетворял отечественное телевидение. Также высказали соболезнования комики и бывшие игроки КВН.

11 сентября состоялась церемония прощания с Масляковым, на которую пришли около 1,5 тысячи человек. Гроб с телом телеведущего стоял на фоне экрана с его фотографиями, рядом сидели его родные и близкие. Люди по очереди подходили к гробу, клали цветы и покидали зал.

Попрощаться с Масляковым пришли Константин Райкин, Леонид Якубович, Константин Эрнст, братья Запашные и другие. Венки отправили родные и близкие покойного, Владимир Путин, Первый канал, команды КВН "СОК", "Сборная РУДН", "Городъ Пятигорскъ".

Затем телеведущий был похоронен на Новодевичьем кладбище. Его сын Александр Масляков – младший сопровождал автомобиль с гробом, а затем священник прочитал заупокойную молитву. На похороны приехали Эрнст и телеведущий Валдис Пельш, а также игроки команд КВН Алексей Кривеня, Елена Борщева и Екатерина Скулкина.

