РИА Новости: против вандала, разгромившего могилу Маслякова, возбудили уголовное дело

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Против вандала, осквернившего могилу телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище, завели уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

"В отношении мужчины 2004 года рождения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ ("Надругательство над телами умерших и местами их захоронения"), – говорится в сообщении.

По данной статье мужчине может грозить штраф в размере до 40 тысяч рублей, обязательные работы до 360 часов, исправительные работы до одного года или арест до трех месяцев.

Днем 22 сентября москвич вырвал крест на могиле Маслякова, разбросал цветы и переместил фотографии. Полицейские устанавливают материальный ущерб, который нанесен могиле телеведущего.

Кроме того, правоохранители опрашивают 19-летнего молодого человека, разгромившего могилу, и устанавливают мотив его поступка. По предварительным данным, задержанный страдал от психического расстройства.

Масляков умер 8 сентября в возрасте 82 лет. По словам заслуженного артиста РСФСР Станислава Садальского, телеведущий в последние годы боролся с неоперабельной опухолью в легких.

11 сентября состоялась церемония прощания с Масляковым, на которую пришли около 1,5 тысячи человек. Телеведущий был похоронен на Новодевичьем кладбище.

