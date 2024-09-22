Вандалу может грозить до трех месяцев ареста за осквернение могилы Маслякова

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Молодому человеку, разгромившему могилу телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище, может грозить арест до трех месяцев, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения". По ней предусматривается ответственность в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года или арест на срок до трех месяцев.

Днем 22 сентября житель Москвы 2004 года рождения вырвал крест на могиле Маслякова, разбросал цветы и переместил фотографии. Полицейские устанавливают материальный ущерб, который нанесен могиле телеведущего. Кроме того, они опрашивают 19-летнего молодого человека, разгромившего могилу, и устанавливают мотив его поступка. По предварительным данным, задержанный страдал от психического расстройства.

Масляков умер 8 сентября в возрасте 82 лет. По словам заслуженного артиста РСФСР Станислава Садальского, телеведущий в последние годы боролся с неоперабельной опухолью в легких.

11 сентября состоялась церемония прощания с Масляковым, на которую пришли около 1,5 тысячи человек. Гроб с телом телеведущего стоял на фоне экрана с его фотографиями, рядом сидели его родные и близкие. Люди по очереди подходили к гробу, клали цветы и покидали зал.

Затем телеведущий был похоронен на Новодевичьем кладбище. Его сын Александр Масляков – младший сопровождал автомобиль с гробом, а затем священник прочитал заупокойную молитву.