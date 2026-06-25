Социолог Очкина: сожительство стало популярнее из-за роста требований людей к браку

Рост разводов и сожительство без регистрации брака угрожают национальной безопасности и демографическому здоровью России, утверждают в Минюсте. Нужно ли ограничивать право людей жить в таком союзе, разбиралась Москва 24.

"К сожалению, это норма"

Увеличение количества расторжений брака и распространение сожительства могут представлять прямую угрозу нацбезопасности и демографическому здоровью страны, заявил заместитель министра юстиции России Вадим Баланин.





Вадим Баланин заместитель министра юстиции России В последнее десятилетие характер семейных отношений, к сожалению, претерпел определенные, значительные изменения. Сейчас мы сталкиваемся с таким явлением, как сожительство без регистрации брака. При этом число расторжений браков остается значительным.

Баланин подчеркнул, что Минюст способствует укреплению традиционных ценностей в РФ и проводит мониторинг для внесения поправок в Семейный кодекс.

Однако глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с НСН выступила с критикой слов о сожительстве. Она привела данные, согласно которым до 60% молодежи готовы вступить в брак и завести детей, но их останавливает отсутствие жилья и стабильного дохода.





Нина Останина председатель комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Что касается сожительства, нет никаких доказательств, что это ведет к демографическому коллапсу. На эти вещи влияет экономическая стабильность, доверие к власти, доступ к социальной поддержке. Разные модели семьи – это, к сожалению, норма современного мира. И мы не должны каким-то образом это регулировать.

Депутат также обратила внимание на проблему фиктивных разводов: некоторые семьи вынуждены расторгать брак, чтобы получить меры поддержки. Гораздо эффективнее для демографической безопасности, по мнению Останиной, создавать условия, при которых люди чувствовали бы уверенность в завтрашнем дне.

Кроме того, первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая заявила, что власти не рассматривают введение запретов или штрафных санкций за сожительство вне брака. По ее словам, государство делает ставку не на ограничения, а на поддержку института семьи.

Затянувшийся тест?

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Тенденция к сожительству действительно растет, отметила в беседе с Москвой 24 социолог Анна Очкина. По ее словам, это примета современных отношений, в которых люди откладывают и заключение брака, и рождение детей.

"Сожительство – или, как его неправильно называют, гражданский или фактический брак – стало нормой. Несколько десятилетий назад в Советском Союзе такие ситуации существовали, но были редкостью, неафишируемыми, скорее маргинальными. Сейчас это стало обыденностью", – отметила она.

По ее словам, нормализация обусловлена рядом факторов. Прежде всего, личная сфера женщины перестала быть объектом внешнего давления: теперь она вправе самостоятельно решать, как распоряжаться своим временем и выстраивать личную жизнь.

Однако распространенное представление о снижении значимости брака, по мнению социолога, не соответствует действительности. Речь идет не об упадке ценности, а о ее переосмыслении.





Анна Очкина социолог Поскольку экономически устроиться и организовать сексуальную жизнь можно и вне официального заключения отношений, брак стал восприниматься как пространство для рождения и воспитания детей, взаимной поддержки и взаимопонимания.

В связи с этим требования выросли: появилась потребность в более глубоком, качественном союзе, который сложно построить. Также, по мнению социолога, критика сожительства неэффективна с точки зрения поддержки демографии.

"Главный рычаг, который есть у государства, – доступность жилья и планомерное распределение населения по стране за счет повышения качества жизни. Это позволило бы влиять и на занятость в социальной сфере, и на приток людей в регионы. Личное пространство и личная свобода очень важны для россиян, они ценят частную жизнь, и заглядывать в их постель не стоит", – заключила она.

Фраза "угроза национальной безопасности" звучит устрашающе, но в реальности речь идет о кризисе доверия в паре, убеждена семейный психолог, писатель Радмила Стригунова.

"Называть сожительство причиной проблем демографии – примерно как объявить, что заказ пиццы угрожает национальной кухне. Люди массово уходят в так называемый пробный брак. Здесь нет безнравственности – есть страх, поскольку многие боятся ошибиться", – рассказала Стригунова Москве 24.

По ее словам, раньше штамп в паспорте был стартом жизни, а сейчас это финал длительной проверки. Люди хотят протестировать быт, финансовые вопросы и совместную жизнь до того, как подтвердить свои намерения на долгосрочный союз.

"С одной стороны, это неплохо: молодые люди осведомлены, проверяют отношения, узнают друг о друге больше, проходят через сложные моменты, и, если остаются вместе, это приводит к долгосрочному союзу. Но есть ключевая закономерность – правило двух с половиной лет. Если пара живет вместе дольше этого срока, а отношения так и не оформлены официально, шанс на брак катастрофически падает", – уточнила психолог.





Радмила Стригунова семейный психолог, писатель Сожительство перестает быть пробным и превращается в комфортное болото, где любые изменения – свадьба, дети – воспринимаются как лишний стресс. Поэтому угроза демографии не в самом факте сожительства, а в том, что оно становится финалом жизненного этапа, а не промежуточным шагом.

Бывают ситуации, когда женщина ждет годами, а мужчина все еще не готов к официальному оформлению отношений. По словам психолога, иногда случается и обратное: мужчина наконец созрел для предложения, а женщина сказала: "Извини, я уже не хочу".

Она перегорает от постоянного ожидания, и сожительство становится безнадежным, заключила эксперт.

