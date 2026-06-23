В ОП оценили китайский тренд на платных "старших сестер"

В Китае набирает обороты новый тренд: молодые девушки платят найденным в Сети "старшим сестрам" за эмоциональную поддержку и житейские советы, сообщили зарубежные СМИ. Может ли такое "арендное общение" заменить советы близких и где грань между полезным наставничеством и эмоциональной зависимостью, разбиралась Москва 24.

Комфортнее, чем с родственниками?

В Китае набирает популярность услуга "Сестринские заказы". Взрослые женщины в возрасте 30–40 лет делятся своим жизненным опытом с молодыми девушками, а также оказывают им всяческую поддержку и просто составляют приятную компанию, сообщило издание South China Morning Post.

Стоимость часа общения составляет порядка 22 долларов (около 1 600 рублей), хотя иногда "сестры" соглашаются на оплату лишь совместного досуга и питания.

На специализированных платформах "старших" делят на разные категории, чтобы девушки могли найти себе более подходящую наставницу с психологической точки зрения. Это дало результат: опрошенные пользователи рассказывали, что разговоры оказывались достаточно легкими.

Например, одна девушка рассказала, что в общении "сестра" не оказывала на нее давления, в отличие от родителей. Другая пользовательница отметила, что ей тоже было комфортнее раскрывать секреты и переживания малознакомым, нежели близким.

Похожий тренд ранее появился и в России. Женщины начали массово предлагать в соцсетях помощь тем, кто недавно родил ребенка. Например, встретить мам при выписке и помочь доехать до дома, а иногда и разделить заботы по уходу за новорожденным. Толчком к тренду стал пост девушки, которая поделилась подобной историей. Затем она создала чат в мессенджере, где женщины начали поддерживать друг друга советами, а также знакомиться и договариваться о встречах.

"Мягкая форма наставничества"

Первый зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло позитивно оценил тренд, отметив, что общение поколений – это хорошая практика.

Особенно она актуальна на фоне того, что медиа и жизненные ситуации могут отдалять девушек и молодых людей от идеи создания семьи. Например, из-за страха возможного развода и других, отметил он в разговоре с Москвой 24.





Павел Пожигайло первый зампред комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Но, когда красивая женщина, родившая несколько детей, начинает делиться своим позитивным опытом с молодежью, это звучит убедительно. Однако это будет работать, если делается с любовью, а не как диктат. Все должно исходить изнутри.

По словам Пожигайло, разговор молодой девушки с женщиной может быть эффективнее общения с родителями, так как последние могут не проявлять достаточного терпения и любви, хоть и желают ребенку добра. Иногда взрослые даже способны прибегать к излишней жесткости и в результате получают эффект, противоположный задуманному.

В свою очередь, клинический психолог Станислав Самбурский сравнил "сестринские заказы" с разговором с попутчиком в поезде.

"В замкнутом пространстве легко идет даже самый интимный разговор, потому что ты этого человека больше никогда не увидишь. С ним безопасно обсуждать такие вещи. В семье, на работе, в дружеских беседах всегда есть гласные и негласные ограничения. В нашей культуре порой принято отвечать на сложности: "Соберись, не ной", сравнивать, упрекать ("мы в твои годы не жаловались"). Даже сильному, успешному взрослому иногда нужно поплакать, чтобы его обняли", – отметил эксперт в разговоре с Москвой 24.

Кроме того, во многих семьях не принято открыто выражать эмоции: если человек решается быть искренним, он сталкивается с осуждением и психологическим давлением. Если же эмоции подавляются, это накапливает внутреннее напряжение: со временем оно может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как инфаркты и инсульты, подчеркнул специалист.





Станислав Самбурский клинический психолог Польза от китайской практики есть. Это мягкая форма наставничества: когда разговариваешь с более опытным человеком, который пережил то же самое (утрату родителей, расставания, переезды, конфликты), перестаешь превращать любую ситуацию в катастрофу. Это платная старшая подруга, которая выслушает и "заземлит". И когда успокоишься, появляется несколько вариантов решения проблем.

Однако, по словам эксперта, жизненный опыт не делает человека специалистом, и не исключено, что "старшие сестры" могут выступать в качестве маскировки психологической помощи.

"Специалисты никогда не дают советов, потому что это может сломать жизнь человеку. Если начинать эмоционально втягиваться, спасать, контролировать, поучать, то человек приобретает опору только на время таких встреч", – добавил он.

Люди обращаются к услугам "сестер" из‑за дефицита живого общения. Особенно это касается тех, кто боится негативной оценки, например, если близкие (родители, друзья) не проявляли понимания, а партнер не допускал проявления уязвимости. Потребность в таком взаимодействии актуальна не только в Китае – в России некоторые люди испытывают давление в семье и остро нуждаются в безопасной возможности выговориться, подчеркнул психолог.

"Однако в таких услугах есть риск потери конфиденциальности, манипуляций, зависимостей (особенно если человек в уязвимом положении). Гораздо лучше подойдут группы поддержки для женщин и мужчин, наставничество, клубы, волонтерские линии, открытые бесплатные мастер-классы. Общаться с психологом без образования или "мамой напрокат" – эмоциональный костыль", – подчеркнул специалист.

Желание поговорить – нормальная потребность, но если человек не в состоянии принимать решение без оплаченной помощи – это проблема. В таком случае нужны психологи, которые учат полагаться на себя и находить опоры в жизни, заключил Самбурский.